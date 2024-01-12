Середня ціна на автогаз в Україні зменшилася до 28,58 грн за літр.

За тиждень з 5-го по 12 січня середня ціна на автогаз в Україні зменшилася на 93 копійки, до 28,58 грн за літр, свідчить моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Найбільше в середньому здешевшав ресурс на "Укрнафті" — на 2,5 грн на літрі, до 27,4 грн за літр, найменше — у мережах "Кворум" і Marshal — на 30 копійок, до 28,38 і 28,6 грн за літр.

Мережа "Рур групп" на початку тижня навпаки збільшила цінник на газ на 1,5 гривні, до 29,5 грн за літр.

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Нижче 30 грн торгується автогаз й на великих мережах АЗС — ОККО, WOG і SOCAR. Там паливо можна придбати за 29,99-29,98 грн за літр (-50 копійок за тиждень).

Одні з найменших цін на газ показують мережі "Авантаж -7", RLS та "БРСМ-Нафта". Цей вид палива коштує там у межах 26,95-27,59 грн за літр.

Такі мережі як Neftek, Shell, VostokGas, "Автотранс" за тиждень скинули на цей вид пального 0,50-1,10 грн/л – до 27,98-28,99 грн за літр. На АЗК решти мереж продукт здешевшав на 0,30-1,00 грн/л.

Ситуація з автогазом — що відомо

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн пояснив, як блокування кордону вплинуло на вартість пального. За його словами, у листопаді 2023 року страйк польських перевізників призвів до втрати до 30% імпорту скрапленого газу в Україну. Це призвело до дефіциту автогазу та зростання цін на нього. У листопаді ціни на автогаз зросли на 8 гривень - з 28 до 36 гривень за літр.

Однак у грудні, коли транспортні потоки переформатувалися, ціни на автогаз знизилися майже на 7 грн - до 29,83 грн за літр.

Як зазначають паливні компанії, попит на газ зараз кращий, ніж на свята, але все одно залишається низьким. Такий попит зберігатиметься ще протягом місяця-півтора. В залежності від регіону газ може здешевшати до 27-28 грн за літр.

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