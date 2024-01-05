Середня ціна на автогаз складає 29,51 грн за літр.

За тиждень, з 29 грудня по 5 січня, середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 32 копійки, до 29,51 грн за літр, свідчать данні моніторингу цін Консалтингової групи "А-95", пише enkorr.

На автозаправних станціях Socar цей вид пального здешевшав на 50 копійок – до 30,49 грн за літр

АЗС Neftek знизили ціну на газ також на 50 копійок – до 29,99 грн за літр. Мережа KLO упродовж тижня скинула на цей вид пального 40 копійок – до 29,89 грн за літр.

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Такі мережі як AMIC, U.GO, Shell знизили ціну на автогаз на 68, 92 і 32 копійки, до 29,56, 29,44 та 29,15 грн за літр відповідно.

Великі мережі, як "Укрнафта", ОККО та WOG, не змінювали ціни на автомобільний газ.

На АЗС решти мереж автогаз здешевшав у межах 20 копійок – 1,1 гривні.

Ситуація з пальним в Україні – що відомо

У листопаді 2023 року страйк польських перевізників призвів до втрати до 30% імпорту скрапленого газу в Україну. Це призвело до дефіциту автогазу та зростання цін на нього. У листопаді ціни на автогаз зросли на 8 гривень - з 28 до 36 гривень за літр.

На думку експертів, після новорічних свят ціни на пальне в Україні знову зростуть. Це пов'язано з підвищенням курсу валют та світових цін на нафту. Зростання цін можна буде побачити на другий тиждень січня.

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