Регулятор планує зобов'язати постачальників газу до 25 квітня опублікувати річні тарифи на газ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має намір з 1 травня 2021 року затвердити річну ціну на газ для населення для кожної працюючої на ринку газопостачальної компанії.

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Відповідне рішення регулятор має намір прийняти 5 березня, про що свідчать дані на сайті НКРЕКП.

Згідно з проектом постанови, постачальники природного газу, які здійснюють або мають намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам з 1 травня 2021 року, зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на власних веб-сайтах ціну на природний газ, яка діятиме протягом року, та іншу інформацію про базову літню пропозицію.

Зазначається, що після затвердження документа він набуде чинності з 1 травня 2021 року.

Крім того, Нацкомісія має намір внести зміни до Типового договору на постачання газу.

Що цьому передувало

1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

У січні 2021 року уряд встановило граничну ціну на газ для населення у розмірі 6,99 гривні за кубометр, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск річного контракту на постачання газу для населення з другого кварталу.

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Автор: Бредіхіна Ганна