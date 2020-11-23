Ф'ючерси на Brent подорожчали більш ніж на 2%.

У понеділок, 23 листопада, вартість січневого ф'ючерсу на нафту марки Brent зросла більш ніж на 2%, до $46,02.

Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE.

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Ф'ючерс на нафту WTI з поставкою в січні дорожчає на 1,82% — до $43,19.

Ціна на нафту зростає на очікуваннях, що вакцини від COVID-19 допоможуть впоратися з пандемією коронавірусу.

На тлі цього оптимізму в листопаді ціни на нафту зросли майже на 20%, хоча кількість хворих продовжує зростати по всьому світу, в результаті чого в багатьох країнах вводять нові карантинні заходи.

Попередня зміна ціни

Вартість січневого ф'ючерсу на нафту марки Brent різко підскочила на 9% 9 листопада і перевищила на піку $43 за барель вперше після 21 жовтня.

Коронавірус і світова економіка

Бюджетне управління Конгресу США прогнозувало, що для відновлення після викликаної пандемією кризи американській економіці буде потрібно близько 10 років.

У квітні 2020 року в Morgan Stanley прогнозували, що у 2020 році економіка США скоротиться на 5,5% і це буде самим різким обвалом з 1946 року. Очікувалося, що безробіття в США в другому кварталі досягне піку 15,7%. Хоча раніше економісти банку очікували, що показник не перевищить 12,8%. Кумулятивна втрата робочих місць досягне 21 мільйона.

Прогнози, опубліковані бюджетною службою Конгресу, говорили про те, що ВВП США скоротиться на більш ніж 7% у другому кварталі на тлі посилення пандемії коронавірус.

31 липня 2020 року бюро економічного аналізу США відзвітувало про падіння реального ВВП на 32,9% за підсумками другого кварталу 2020 року щодо попереднього кварталу в перерахунку на річні темпи. Економіка США показала найбільше падіння за останні 73 роки.

Фондові індекси країн Західної Європи знизилися за підсумками торгів і завершили липень в мінусі.

На тлі побоювань інвесторів щодо зростання числа інфікованих коронавірусом американські фондові індекси за підсумками торгів 28 жовтня впали більш ніж на 3%.

3 листопада 2020 року Фондовий ринок США пішов вгору.

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Автор: УНІАН