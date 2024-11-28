У Києві та низці областей оновили графіки відключень на 28 листопада

За командою Укренерго світла сьогодні не буде довше.

У Київ, Київській та Одеській областях сьогодні, 28 листопада, діють оновлені графіки відключень. Рішення було ухвалено після тривалої ракетної атаки на Україну.

"Згідно з новими командами Укренерго, маємо оновлені графіки відключень на сьогодні", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

При цьому в "Укренерго" повідомили, що внаслідок російської атаки пошкоджено енергооб'єкти у кількох регіонах.

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"Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися відразу після відбою повітряної тривоги. Під час тривоги ж були введені аварійні відключення, які на даний момент продовжують діяти, а раніше опубліковані графіки погодинних відключень не діють. Після скасування аварійних відключень буде оновлено інформацію про час ", - йдеться у повідомленні.

Нові графіки відключення світла в Києві 28 листопада:

1 група світла не буде з 10:00 до 17:00;

2 група - з 10:00 до 14:00;

3 група - 13:00 до 14:00;

4 група - 13:00 до 20:00;

5 група - 16:00 до 20:00;

6 група - 8:00 до 14:00 і з 16:00 до 20:00.

Нові графіки відключення світла в Київській області 28 листопада

1 група світла не буде з 9:00 до 13:00;

2 група - з 9:00 до 16:00 та з 18:00 до 20:00;

3 група - з 12:00 до 19:00;

4 група - з 12:00 до 16:00;

5 група - 15:00 до 20:00;

6 група - 6:00 до 13:00 і з 15:00 до 20:00.

Нові графіки відключення світла в Одеській області 28 листопада:

1 група світла не буде з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00;

2 група - з 10:00 до 16:00;

3 група - з 12:00 до 17:00;

4 група - 13:00 до 18:00;

5 група - 15:00 до 19:00;

6 група - 8:00 до 14:00 і з 16:00 до 18:00.

Нові графіки відключення світла у Дніпропетровській області 28 листопада

1 група світла не буде з 10:00 до 17:00;

2 група – з 10:00 до 14:00;

3 група – з 13:00 до 20:00;

4 група – 8:00 до 14:00 та 16:00 до 20:00;

5 група – 15:00 до 19:00;

6 група – з 16:00 до 20:00.

Відключення світла в Україні 28 листопада - головні новини

28 листопада Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Увечері ворог запустив дрони, а ближче до ранку в небо злетіли сім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. О 05:03 росяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що в Україні були введені екстрені відключення електроенергії, що пов'язано з черговим масованим ударом Росії по Україні.

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