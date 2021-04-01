В Україні наближається до завершення опалювальний сезон 2020-2021. Традиційно опалення в українських містах відключають на початку-середині квітня. Дата відключення определеяется температурою повітря. Середньодобова температура від трьох днів вона повинна бути вище + 8 градусів.
Деякі міста вже назвали дати відключення тепла, а інші ще не визначилися. УНІАН розповість, в яких регіонах вже визначилися із завершенням опалювального сезону.
Києва
Відключати опалення в Києві почнуть з 5 квітня, повідомляє Віталій Кличко. Як мінімум через 5 днів в будинки остаточно перестануть подавати тепло. Лікарні, садочки та школи продовжать опалюватися, поки керівники закладів не подадуть відповідні заяви.
Харків
Читайте такожСьогодні в Україні перестало діяти держрегулювання ціни на газ для населенняЗакінчення опалювального сезону в Харкові призначено на 15 квітня. Але якщо в місті похолодає, відключення тепла можуть перенести на більш пізню дату.
Дніпро
Дніпро один з перших в Україні закінчить опалювальний сезон. Вже 1 квітня тут готові відключати тепло. Таке рішення в Дніпрі прийняли у зв'язку зі значним підвищенням температури.
Кропивницький
Точна дата відключення тепла тут невідома, але це відбудеться не пізніше 15 квітня. Опалення буде відключено як тільки середня добова температура протягом 3 днів буде вище +8 градусів.
Суми
Точна дата відключення тепла тут невідома, але це може статися вже на цьому тижні. Оскільки в перший тиждень в Сумах буде триматися стійке тепло. Мер Сум вимагає від місцевих служб визначитися з датою завершення подачі тепла.
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