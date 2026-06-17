Кінець 'бензоколонки': Росія почала імпорт бензину через паливну кризу, - Reuters

Це незвичний крок для країни, яка є одним з найбільших у світі експортерів нафти та нафтопродуктів.

Росія планує імпортувати паливо морем уже цього місяця, намагаючись впоратися з дефіцитом бензину, який виник внаслідок масштабних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи.

Як повідомляє Reuters, такий крок є незвичним для країни, яка є одним з найбільших у світі експортерів нафти та нафтопродуктів. За словами співрозмовників агентства, у червні Росія очікує на прибуття партії палива з Азії через морські порти.

Зазначається, що цього року ситуація змінилася через багатомісячні українські атаки безпілотниками на російські нафтопереробні заводи, нафтопроводи та паливні сховища. Мета таких ударів - обмеження можливостей Москви фінансувати війну. Серед останніх атак були удари по нафтопереробному заводу "Танеко" та Московському НПЗ, через які на обох підприємствах було призупинено переробку нафти.

Відео дня

За даними Reuters, повідомлення про дефіцит палива надходили приблизно з десятка російських регіонів. Офіційно дефіцит підтвердили в окупованому Криму та двох регіонах Сибіру. На цьому тлі російський уряд оголосив про заборону експорту бензину для виробників палива до кінця липня, щоб максимально забезпечити внутрішній ринок у літній період, коли попит на бензин досить високий.

Для подолання кризи Росія також закуповує паливо в сусідній Білорусі та раніше намагалася отримувати невеликі обсяги з Казахстану. Водночас ані Білорусь, ані Казахстан не мають достатніх резервних потужностей, щоб підтримати Росію у разі погіршення ситуації.

У Reuters зазначили, що морський імпорт може бути лише тимчасовим рішенням і навряд чи забезпечить значні обсяги поставок через логістичні труднощі та високі ціни. Минулого року Росія експортувала майже 5 млн тонн бензину, або близько 117 тис. барелів на добу.

Бензин в Росії - останні новини

Дефіцит бензину в Російській Федерації стає дедалі гострішим. 17 червня повідомлялося, що обмеження на відпуск палива для приватних автомобілів запроваджені вже у понад 50 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих українських територіях. При цьому у третині регіонів на АЗС наливають не більше повного бака бензину, або 50 літрів.

15 червня стало відомо, що уряд Росії дозволив окремим нафтопереробним заводам постачати на внутрішній ринок бензин та дизельне паливо з відхиленням від стандарту "Євро-5" за вмістом сірки та інших показників.

Вас також можуть зацікавити новини: