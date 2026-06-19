'Ситуація близька до критичної': паливна криза дісталася Москви

Втрата потужностей з нафтопереробки наразі спостерігається навколо Москви, а також у Верхній та Середній Волзі.

Хвиля ударів українських безпілотників, які від початку року щонайменше 40 разів уражали російські нафтопереробні заводи, сформувала ризик дефіциту бензину в Москві. Про це у своєму матеріалі для Фонду Карнеґі повідомив колишній голова департаменту "Газпром нафти" Сергій Вакуленко.

За його словами, ознаки наближення паливної кризи в московському регіоні вже стають помітними. Так, на автозаправках області почали формуватися черги, в столиці запроваджено обмеження на продаж бензину на АЗС "Татнафти", ОРТК, "Роснафти" і "Лукойлу". Мешканці віддалених передмість Москви повідомляли, що деякі заправні станції припинили продаж бензину в каністрах.

За даними Bloomberg, водії в кількох районах Москви та на околицях столиці кажуть, що 18 червня ціни на бензин зросли до понад 90 рублів (1,23 долара) за літр, тоді як нещодавно вони становили приблизно 70 рублів (0,96 дол.). Одна з найбільших незалежних мереж – "Нафтамагістраль" – підвищила ціни до 94,99 рубля (1,30 дол.) за літр АІ-95.

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За словами Вакуленка, можливе короткочасне зниження обсягів продажу бензину до 80–90% від звичайного рівня, причому тривалість цього періоду залежатиме від темпів проведення ремонтних робіт.

"Влада зробить усе можливе, щоб доставити пальне з інших регіонів. Однак пропускна здатність залізниці не безмежна, а нафтопереробні заводи поблизу також зазнали пошкоджень", - вказав колишній голова департаменту "Газпром нафти".

Зазначимо, що станом на сьогодні під ударами опинилися всі нафтопереробні заводи, що забезпечують постачання пального до Москви продуктопроводами: у Ярославлі, Рязані та Кстово.

З 16 червня зупинив роботу Московський НПЗ "Газпром нафти", який, за різними оцінками, покривав до 40% потреб столиці в паливі. Під час атаки 16 червня на підприємстві була виведена з ладу перша установка первинної переробки, а 18 червня – друга, на якій завод планував продовжувати роботу на період ремонтних робіт.

За розрахунками Вакуленка, удари по Московському НПЗ, а також по заводу "Татнафти" в Нижньокамську, знизили переробку нафти в РФ на 600 тисяч барелів на добу.

"Якщо інші, раніше постраждалі заводи, не зможуть швидко відновити обсяги переробки, втрати потужностей становитимуть 28% відносно рівня, звичного для цієї пори року", – оцінює ситуацію експерт.

При цьому в Москві та Московській області зосереджено 14% усіх легкових автомобілів у Росії. На цей регіон також припадає 19% загальноросійського обсягу автомобільних вантажних перевезень і близько 40% пасажирських авіаперевезень.

За даними Росстату, темпи зростання роздрібних цін на АЗС прискорюються п’ять тижнів поспіль і наблизилися до 1% на тиждень. Загалом із початку року бензин подорожчав на 6,6% – удвічі більше за рівень інфляції та вдвічі більше, ніж на ту саму дату в будь-який рік із початку війни.

Станом на сьогодні залишається низка невідомих, які ускладнюють прогноз щодо цін на майбутнє. Зокрема, чи зможе Україна підтримувати поточну інтенсивність ударів (або навіть нарощувати її). Це залежить від масштабів виробництва українських дронів. Також невизначеним залишається темп відновлення російських НПЗ. Крім того, неясно, який обсяг резервів пожежного та ремонтного ресурсу мають установки, що зазнавали багаторазових ударів. Зокрема, Рязанський НПЗ, за даними джерел, піддавався атакам 15 разів.

На думку Вакуленка, якщо подолати дефіцит не вдасться, що стає дедалі ймовірнішим, перед російською владою постане питання, як організувати розподіл дефіцитного ресурсу.

"Наразі споживання бензину субсидується за допомогою демпферного механізму. Бензин продається населенню за ціною, яка на 20–30 рублів нижча за його реальну ринкову вартість, що додатково стимулює споживання", – зазначає колишній топ-менеджер.

Водночас ця субсидія застосовується лише до пального, яке реалізують російські компанії, що фактично обмежує імпорт.

Україна атакує Москву – головні новини

Нещодавно Україна завдала найбільшого за останній рік удару по Москві, випустивши близько 600 безпілотників у відповідь на атаки по Києву. Серед іншого українські безпілотники завдали удару по найзавантаженішому аеропорту Росії – аеропорту "Шереметьєво".

19 червня російську столицю знову атакували десятки українських дронів. Жителі російської столиці активно публікують у соцмережах відео, на яких зафіксовано проліт безпілотників безпосередньо над містом.

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