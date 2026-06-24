Паливна паніка по-російськи: у Москві розмели каністри для бензину

В автомагазинах Москви закінчилися каністри для бензину, попри всі заклики не наливати паливо у додаткову тару. Ємності скуповують спекулянти і перепродують задорого, пишуть росЗМІ.
Зазначається, що за останні тижні ціни на каністри зросли на 20-40% залежно від обсягу та матеріалу. Нещодавно п'ятилітрову ємність можна було купити за 300 рублів, а зараз за неї просять 500 рублів, 20-літрова коштує вже 4 тисячі рублів. Але навіть за такого підвищення продавці в автомагазинах кажуть, що весь товар закінчився, і знайти тару можна лише в інтернеті у спекулянтів.
При цьому влада закликала водіїв не купувати паливо про запас, а на заправках відмовляються продавати бензин каністрами в Москві та Підмосков'ї. При цьому за останній тиждень росіяни розкупили ємності усіх об’ємів. Також відмічається зростання попиту на супутні аксесуари: лійки, шланги, насоси для перекачування палива та навіть на звичайні гумові рукавички.
Співробітники автомагазинів радять автомобілістам придбати паливні коректори (автохімію для покращення якості пального), оскільки фіксуються випадки розведення бензину і продажу 92-го під виглядом 95-го.
Ситуація з пальним в Росії
Хвиля ударів українських безпілотників, які від початку року щонайменше 40 разів уражали російські нафтопереробні заводи, сформувала ризик дефіциту бензину в Москві.
Удари українських безпілотників вивели Московський нафтопереробний завод з експлуатації щонайменше на шість місяців. Цього місяця завод двічі зазнавав ударів українських дронів, через що підприємство було змушене зупинити роботу.
У РФ розглядають імпорт палива та відповідні субсидії для обмеження цін. Ці заходи мають пом'якшити наслідки перебоїв із постачанням бензину та дизеля, спричинених українськими ударами по нафтопереробних заводах.