Так, наявні теплогенеруючі об'єкти будуть перетворені у високоефективні установки комбінованого виробництва електричної енергії та теплової енергії.

Верховна Рада схвалила законопроект, який створює умови для розвитку в Україні високоефективної когенерації відповідно до положень Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерації) і використання скидного енергопотенціалу" (№4527) за основу проголосували 282 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Під час подання законопроекту заступник міністра енергетики Юрій Власенко зазначив, що метою його розробки є узгодження положень чинного законодавства України з принципами та положеннями законодавства Європейського Союзу у сфері розвитку високоефективної когенерації.

"Ухвалення законопроекту створить умови для розвитку в Україні високоефективної когенерації відповідно до положень Європейського Союзу, перетворить наявні теплогенеруючі об'єкти на високоефективні установки комбінованого виробництва електричної енергії та теплової енергії. Також підвищить використання палива і зменшить використання ресурсів, зокрема газу, в суспільному виробництві", - сказав Власенко.

Для досягнення цієї мети та підвищення використання та екологічності палива проектом закону передбачено запровадження термінології у використанні високоефективної когенерації згідно з Директивами ЄС, проведення аналізу витрат високоефективної когенерації для теплогенеруючих об'єктів понад 200 МВт та встановлення кваліфікаційних показників.

Законопроект Про енергоефективність:

У березні 2021 року законопроект про енергоефективність (№4507) був схвалений верховою Радою в першому читанні.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація закликала Верховну Раду не відкладати прийняття законопроекту про енергоефективність в Україні.

Законопроект покликаний оновити застаріле законодавство з енергозбереження 1994 року та сприяти впровадженню кращих європейських практик Директиви 2012/27/ЄС.

Закон має стати рамковим та встановити основні принципи у сфері забезпечення енергоефективності, зокрема при виробництві, транспортуванні, передачі, розподілі, постачанні та споживанні енергії.

21 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон, який створює фундамент для впровадження державної політики енергоефективності відповідно до європейських практик.

Автор: Ганна Бредіхіна