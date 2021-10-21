Закон має стати рамковим та встановити основні принципи у сфері забезпечення енергоефективності.

Верховна Рада України ухвалила закон, який створює фундамент для впровадження державної політики енергоефективності відповідно до європейських практик.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту "Про енергетичну ефективність" (№4507) у другому читанні проголосували 282 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Тепер Кабінет міністрів має кожні 3 роки затверджувати Національний план дій з енергоефективності.

Згідно з пояснювальною запискою, закон спрямований на виконання міжнародних зобов'язань України в рамках договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

Закон покликаний врегулювати ключові питання розвитку енергоефективності та осучаснити підходи до них, оскільки чинний на сьогодні закон про енергозбереження був ухвалений аж у 1994 році.

У документі депутати передбачили розробку державних програм про енергоефективність для будівель установ, але депутати не проголосували за правку, яка передбачає джерела фінансування таких програм.

Законопроект Про енергоефективність:

У березні законопроект про енергоефективність (№4507) був схвалений Верховою Радою в першому читанні.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація закликала Верховну Раду не відкладати ухвалення законопроекту про енергоефективність в Україні.

Законопроект покликаний оновити застаріле законодавство з енергозбереження 1994 року та сприяти впровадженню кращих європейських практик Директиви 2012/27/ЄС.

Закон має стати рамковим та встановити основні принципи у сфері забезпечення енергоефективності, зокрема при виробництві, транспортуванні, передачі, розподілі, постачанні та споживанні енергії.

Автор: Ганна Бредіхіна