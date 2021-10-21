Тепер Кабінет міністрів має кожні 3 роки затверджувати Національний план дій з енергоефективності / фото УНІАН, Володимир Гонтар

Верховна Рада України ухвалила закон, який створює фундамент для впровадження державної політики енергоефективності відповідно до європейських практик.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту "Про енергетичну ефективність" (№4507) у другому читанні проголосували 282 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Тепер Кабінет міністрів має кожні 3 роки затверджувати Національний план дій з енергоефективності.

Згідно з пояснювальною запискою, закон спрямований на виконання міжнародних зобов'язань України в рамках договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

Закон покликаний врегулювати ключові питання розвитку енергоефективності та осучаснити підходи до них, оскільки чинний на сьогодні закон про енергозбереження був ухвалений аж у 1994 році.

У документі депутати передбачили розробку державних програм про енергоефективність для будівель установ, але депутати не проголосували за правку, яка передбачає джерела фінансування таких програм.

Законопроект Про енергоефективність:

  • У березні законопроект про енергоефективність (№4507) був схвалений Верховою Радою в першому читанні.
  • Раніше Європейська Бізнес Асоціація закликала Верховну Раду не відкладати ухвалення законопроекту про енергоефективність в Україні.
  • Законопроект покликаний оновити застаріле законодавство з енергозбереження 1994 року та сприяти впровадженню кращих європейських практик Директиви 2012/27/ЄС.
  • Закон має стати рамковим та встановити основні принципи у сфері забезпечення енергоефективності, зокрема при виробництві, транспортуванні, передачі, розподілі, постачанні та споживанні енергії.

Автор: Ганна Бредіхіна