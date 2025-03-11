За останні тижні Росія активізувала використання підсанкційних танкерів.

Західні нафтові санкції проти РФ почали розвалюватися на тлі дружнього ставлення нового президента США до російського диктатора. Про це пише Bloomberg, аналізуючи останні дані російського нафтового експорту.

Видання звертає увагу на те, що Росія знову почала використовувати для експорту нафти ті танкери, які раніше потрапили до санкційного списку. Деякі з них перебували під санкціями близько року.

Але останніми днями три судна з "чорного списку" вже завантажилися і вийшли з порту. А супутникові знімки показують, що більше суден залишають якірні стоянки на захід від порту Находка (Далекий Схід), де вони простоювали з моменту введення санкцій.

Відео дня

За даними Bloomberg, потоки сирої нафти з усіх російських портів за останні чотири тижні до 9 березня підскочили приблизно на 300 000 барелів на день (це найбільший чотиритижневий приріст із січня 2023 року) і склали 3,37 млн (найвищий показник з листопада).

Російський нафтогазовий експорт: останні новини

Як писав УНІАН, у січні 2025 року доходи Росії від експорту нафти зросли на 1 мільярд доларів і склали 15,8 мільярда доларів. Усе через вищі ціни на нафту та нафтопродукти у середньому в світі. Більшість перевезень російської нафти здійснюється тіньовим флотом. У січні з російських портів вийшли 192 тіньових танкерів.

Також ми розповідали, що європейський союз заплатив Москві за рік мільярди за постачання СПГ. Зазначається, що найголовнішими покупцями газу з Росії залишаються Франція, Іспанія та Бельгія.

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