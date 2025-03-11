Російський експорт нафти морем зріс на 4,3% у січні.

У січні 2025 року доходи Росії від експорту нафти зросли на 1 мільярд доларів до 15,8 мільярда доларів через вищі ціни на нафту та нафтопродукти. Про це свідчать дані Russian Oil Tracker за лютий від KSE Institute.

"Попередні дані за 2024 рік показують, що загальні доходи зросли на 4 млрд доларів у річному вимірі, сягнувши 189,1 млрд доларів. Незважаючи на посилення санкцій США, Росія й надалі значною мірою покладається на тіньовий флот, залучаючи як санкціоновані, так і нові судна для підтримки експорту нафти", - йдеться у дослідженні.

Зазначається, що російський експорт нафти морем зріс на 4,3% у січні. Поставки сирої нафти збільшились на 3,4%, а експорт нафтопродуктів – на 5,5%.

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Більшість перевезень російської нафти здійснюється тіньовим флотом. У січні з російських портів вийшли 192 тіньових танкерів, завантажених нафтою та нафтопродуктами, причому два з них були залучені до перекачування нафти з судна на судно. При цьому обсяги експорту залишаються високими, а зростаюча залежність від застарілих суден посилює екологічні ризики. Незадовільний технічний стан суден збільшує ймовірність розливу нафти, що створює загрозу для морських екосистем і прибережних держав.

"У січні тіньовий флот забезпечив 86% експорту російської сирої нафти морем. Три компанії з ОАЕ контролювали 19% перевезень, серед яких лідерами стали Stream Ship Management Fzco та Avebury Shipmanagement Llc-Fz", - йдеться у повідомленні.

У KSE Institute зазначили, що п’ять китайських компаній із топ-10 перевізників забезпечили 10% загального експорту. Водночас 37% поставок російських нафтопродуктів здійснювалося тіньовим флотом, причому турецькі компанії відповідали за 13% цих перевезень.

Також Росія продовжує використовувати зручні прапори, щоб обходити санкції, приховувати власників суден і підтримувати експорт нафти. Панама, Барбадос і Сьєрра-Леоне залишаються основними прапорами, під якими тіньовий флот транспортує російську нафту. У січні частка танкерів під прапором Панами знизилася на 31% до 33%. Водночас Росія почала залучати незареєстровані судна для експорту нафти.

"Станом на 24 лютого 2025 року США, Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти 311 танкерів за порушення обмежень на транспортування російської нафти. Попри це, 63 із цих суден продовжують перевезення. Зі 159 танкерів, які США внесли до санкційного списку 10 січня за транспортування російської нафти у 2024 році, 31 судно завантажило нафту після запровадження обмежень, а частина з них встигла її розвантажити", - сказано в дослідженні.

Китай продовжує сприяти торгівлі російською нафтою, незважаючи на санкції. А Індія, Китай і Туреччина залишаються її ключовими покупцями російської нафти. Хоча у січні Індія скоротила імпорт сирої нафти з Росії на 10%, попри це, вона залишилась найбільшим імпортером, забезпечивши 44% загального обсягу імпорту російської сирої нафти морем. Водночас Туреччина лідирує в закупівлі нафтопродуктів, імпортуючи 552 тисячі барелів на добу.

"За оцінками KSE Institute, доходи Росії від продажу нафти за поточних обмежень цін на нафту та санкційному статусі-кво, сягнуть 149 млрд доларів в 2025 році та 131 млрд доларів у 2026 році. Однак слабке дотримання санкцій може призвести до збільшення доходів до 170 млрд доларів та 163 млрд доларів у 2025 і 2026 роках відповідно", - підрахували фахівці.

Санкції проти Росії - останні новини

Згідно з дослідженням KSE Institute "Russian Oil Tracker" за січень, у грудні 2024 року доходи Росії від експорту нафти зросли на 0,4 млрд доларів до 15,1 млрд доларів, оскільки збільшення доходів від продажу нафтопродуктів на 0,5 млрд доларів повністю компенсувало зниження надходжень від продажу сирої нафти на 0,1 млрд доларів.

Наступного тижня в Конгрес США буде подано законопроект про запровадження нових санкцій проти Росії – її банківського та енергетичного секторів, заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

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