Британцям радять зібрати 'набір виживання' на 72 години через ризик з боку РФ, - Daily Mail

Британські спецслужби побоюються, що невдовзі Росія вчинить диверсії проти енергетичної інфраструктури країни.

Британцям порадили підготувати "набір для виживання" на 72 години через загрозу російського саботажу енергетичних мереж, пише Daily Mail з посиланням на джерела у секторі безпеки та розвідки.

Радники з питань безпеки попередили, що Росія може саботувати британські енергетичні трубопроводи. Британці мають бути готові до можливих відключень електроенергії та завбачливо подбати про наявність "набору для виживання" на 72 години.

З огляду на екологічні цілі Великої Британії та закриття вугільних електростанцій, країна дедалі більше залежить від імпорту енергоресурсів. Майже 40% газу імпортується з Норвегії через трубопровід "Лангелед", довжина якого становить 1220 км.

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Занепокоєння щодо російського саботажу зросло після виявлення російського розвідувального корабля "Янтарь" у Північному морі, що викликало побоювання щодо атак на енергетичну інфраструктуру. Як наслідок, експерти рекомендують британським домогосподарствам зібрати набір для виживання, який включає воду, їжу, ліки та інші необхідні речі.

Захист підводних енергетичних мереж також стане частиною Урядового огляду стратегічної оборони, а посилене побоювання щодо російських диверсій підвищило рівень безпекових заходів.

Енергетичний імпорт з-за кордону, зокрема через кабелі та газові поставки, стає критичним для Британії, і депутатів турбує, що екологічні ініціативи можуть зробити країну більш уразливою до атак. Серед викликів — можливі перебої у роботі вітрових електростанцій та знижена потужність газових електростанцій.

Джерела повідомляють, що останнім часом підриваються кабелі під Балтійським морем, а російський корабель "Янтарь" здатен здійснювати диверсії на глибинах до 6000 м. Велика Британія залишається вразливою через залежність від єдиного трубопроводу "Лангелед", який транспортує понад третину її споживаного газу щороку.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що у водах навколо Великої Британії виявили російські шпигунські сенсори, призначені для стеження за атомними підводними човнами типу Vanguard.

Як повідомляє The Telegraph, частину пристроїв викинуло на берег, де їх виявив Королівський флот. Військові розцінили знахідку як загрозу нацбезпеці.

Минулого року поблизу британського узбережжя з’явився російський розвідувальний корабель "Янтарь". Його діяльність координує Головне управління глибоководних досліджень (ГУГІ).

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