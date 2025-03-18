Кількість російських атак зросла в чотири рази з 2022 по 2023 рік, а потім потроїлися з 2023 по 2024 рік.

Протягом останніх двох років Росія значно посилила свою диверсійну діяльність у намаганні чинити тиск на Європу і США, аби вони обмежили підтримку України. Про це пише The New York Times із посиланням на звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Таємна кампанія Москви спрямована проти підводних кабелів, складів і залізниць у Європі. Зазначається, що кількість російських атак зросла в чотири рази з 2022 по 2023 рік, а потім потроїлися з 2023 по 2024 рік.

"Це важливий інструмент, який росіяни використовують у координації зі своєю звичайною війною в Україні. Для Росії зараз дуже мало сенсу перекидати війська через кордон до країн Балтії чи Фінляндії. Але їхня відплата цим країнам, які надають зброю, – це переслідування їхніх компаній, замахи на посадових осіб і загроза критично важливій інфраструктурі", – сказав автор дослідження і колишній радник збройних сил США Сет Г. Джонс.

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Західний чиновник розповів журналістам, що останніми тижнями Росія призупинила свої диверсії. Сталося це на тлі зусиль Вашингтона, спрямованих на припинення війни в Україні.

Водночас експерти вважають, що кампанія проти об'єктів у Європі може продовжитися, щойно європейські уряди ухвалять нові плани щодо підтримки України зброєю або відправки миротворців.

"Країнам, які підтримують Україну, було дано зрозуміти, що Росія може нав'язати витрати – і збільшити їх. Існує мало доказів того, що російська кампанія була ефективною минулого року. Але оскільки Сполучені Штати, очевидно, відступають від своєї підтримки України та європейських союзників, питання буде полягати в тому, чи зможе прихована російська кампанія стати більш успішною в підштовхуванні країн до перегляду їхньої підтримки", – констатує видання.

Диверсії РФ у Європі

У лютому 2025 року стало відомо, що в Німеччині фіксують диверсії проти військових кораблів, проникнення на морські бази та спроби наближення до діючих військовослужбовців. Тоді командувач Військово-морських сил країни Ян Крістіан Каак сказав, що зростаюча загроза з боку Росії на початку 2025 року є більш актуальною, ніж два роки тому.

Крім того, у Балтійському морі поблизу берегів шведського острова Готланд було вчергове обірвано підводний кабель. Фінська компанія-власник кабелю Cinia наголосила, що це вже третій випадок пошкодження підводного кабелю за такий короткий період.

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