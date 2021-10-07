Київрада збільшила розмір статутного капіталу КП "Київтеплоенерго" на 2 млрд грн.
Як передає кореспондент УНІАН, підтримали рішення на сьогоднішньому засіданні Київради 97 депутатів зі 106 зареєстрованих у сесійній залі.
Читайте такожСтало відомо, коли в Києві у житлових будинках очікувати на теплі батареї
Проект рішення був включений до порядку денного засідання як невідкладний.
Перед голосуванням заступник міського голови-секретар Київради Володимир Бондаренко зазначив, що цей проект рішення голосуватиметься з правками, які підписали всі голови фракцій.
"І ці правки дають нам можливість зберегти на цей опалювальний сезон тарифи на опалення на рівні минулого року", - заявив він.
Разом з тим, з травня підприємство опинилося у вкрай складному фінансовому становищі.
"Перехід на нові ринкові умови закупівлі природного газу, неконтрольоване зростання цін на природний газ і проблемні питання галузі теплоенергетики призвели до поглиблення кризи в галузі та ставлять під загрозу проходження опалювального сезону 2021/2022 без залучення додаткового фінансування на покриття збитків і касових розрахунків", - пояснюється в документі.
Єдиною можливістю для проходження опалювального періоду 2021/2022 вбачається додаткове фінансування КП "Київтеплоенерго" шляхом збільшення його статутного капіталу, оскільки "система тарифоутворення є інертною, нездатною своєчасно врахувати фактичні ціни на природний газ", "законодавство є жорстким до неплатників", інфраструктура "Київтеплоенерго" потребує значних інвестицій та модернізації.
"Київтеплоенерго" та статутний фонд:
14 березня 2019 р. Київрада збільшила статутний капітал комунального підприємства "Київтеплоенерго" на 300 млн грн грошового внеску власника – до 2,3 млрд грн.
У липні 2016 року Київрада передала в управління "Київтеплоенерго" 4 тис. 485 муніципальних об'єктів комплексу теплопостачання, що знаходяться в тимчасовому управлінні та користуванні "Київенерго".