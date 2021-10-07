Секретар Київради Володимир Бондаренко заявив, що рішення дає можливість зберегти на цей опалювальний сезон тарифи на опалення для населення на рівні минулого року.

Київрада збільшила розмір статутного капіталу КП "Київтеплоенерго" на 2 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, підтримали рішення на сьогоднішньому засіданні Київради 97 депутатів зі 106 зареєстрованих у сесійній залі.

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Проект рішення був включений до порядку денного засідання як невідкладний.

Перед голосуванням заступник міського голови-секретар Київради Володимир Бондаренко зазначив, що цей проект рішення голосуватиметься з правками, які підписали всі голови фракцій.

"І ці правки дають нам можливість зберегти на цей опалювальний сезон тарифи на опалення на рівні минулого року", - заявив він.

Разом з тим, з травня підприємство опинилося у вкрай складному фінансовому становищі.

"Перехід на нові ринкові умови закупівлі природного газу, неконтрольоване зростання цін на природний газ і проблемні питання галузі теплоенергетики призвели до поглиблення кризи в галузі та ставлять під загрозу проходження опалювального сезону 2021/2022 без залучення додаткового фінансування на покриття збитків і касових розрахунків", - пояснюється в документі.

Єдиною можливістю для проходження опалювального періоду 2021/2022 вбачається додаткове фінансування КП "Київтеплоенерго" шляхом збільшення його статутного капіталу, оскільки "система тарифоутворення є інертною, нездатною своєчасно врахувати фактичні ціни на природний газ", "законодавство є жорстким до неплатників", інфраструктура "Київтеплоенерго" потребує значних інвестицій та модернізації.

"Київтеплоенерго" та статутний фонд:

14 березня 2019 р. Київрада збільшила статутний капітал комунального підприємства "Київтеплоенерго" на 300 млн грн грошового внеску власника – до 2,3 млрд грн.

У липні 2016 року Київрада передала в управління "Київтеплоенерго" 4 тис. 485 муніципальних об'єктів комплексу теплопостачання, що знаходяться в тимчасовому управлінні та користуванні "Київенерго".

Автор: Інна Андаліцька