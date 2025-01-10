Досі цей експорт тривав лише тому, що США не накладали санкції на "тіньовий флот" танкерів РФ.

Нові американські санкції проти російських нафти і газу боляче вдарять по російському нафтовому експорту до Китаю та Індії. Про це пише Reuters.

Такої думки зокрема тримаються чотири співрозмовники видання, причетні до російського нафтового експорту, та три джерела, пов’язані з індустрією нафтопереробки в Індії.

Reuters зазначає, що після запровадження перших нафтових санкцій у 2022 році Росія досить швидко до них адаптувалася та налагодила постачання нафти клієнтам за допомогою "тіньового флоту" старих танкерів, застрахованих не на Заході. Однак до цього часу сотні цих суден і багато російських нафтотрейдерів залишалися поза санкціями США, оскільки адміністрація Байдена боялася глобального зростання цін на нафту.

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Індійські нафтопереробники досі просто уникали мати справу з танкерами, які перебувають під санкціями, або суднами, застрахованими підсанкційними страховиками. Таких було відносно небагато. Тепер же під санкції потрапили і багато танкерів, і страхові компанії, які їх страхували.

Одне з індійських джерел нафтопереробної промисловості заявило, що нові санкції можуть змусити росіян знизити ціни на нафту нижче 60 доларів за барель. Це та сама стеля ціни, встановлена західними санкціями 2022 року. Якщо продавати нафту нижче цієї ціни, тоді західним компаніям дозволено страхувати та перевозити цю нафту.

Російський нафтогазовий експорт: останні новини

Як писав УНІАН, Україна не може в односторонньому порядку зупинити транзит російської нафти своєю територією, який досі продовжується. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, порушення Україною своїх зобов’язань за підписаними до війни контрактами означатиме штрафні санкції для Києва.

Також ми розповідали, що найбільші порти Китаю долучилися до санкцій проти "тіньового флоту" РФ. Тепер китайським нафтопереробникам стало складніше імпортувати російську нафту.

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