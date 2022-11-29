У Молдові запросили аварійну електроенергію в румунського оператора Transelectrica за високими цінами.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну у Молдові очікується суттєвий дефіцит електроенергії.

Як заявив віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину, відбулося різке підвищення ціни на електроенергію, через що державна компанія Energocom не змогла придбати необхідний обсяг, повідомляє Newsmaker.

"Cтався незрозумілий феномен. На європейських ринках, зокрема в Румунії, істотно зросли ціни на електроенергію. Майже на 30-40%. Компанія Energocom намагалася купити електроенергію за нижчою ціною, але не змогла закупити електроенергію на весь день", – повідомив Спину.

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У зв'язку з цим у Молдові запросили аварійну електроенергію в румунського оператора Transelectrica за високими цінами, тому громадян країни просять про необхідну економію електроенергії.

Держпідприємство Moldelectrica попередило, що 29 листопада в Молдові очікується дефіцит електроенергії в розмірі близько 74%.

Удар по енергосистемі України та ситуація з електрикою у Молдові:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. 15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

15 листопада внаслідок масованого ракетного удару Росії по обʼєктах енергетичної інфраструктури України у сусідній Молдові частково зникла електроенергія.

17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

28 листопада 2022 року Румунія заявила, що продовжуватиме постачати електроенергію в Молдову, але мереж між країнами недостатньо.

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