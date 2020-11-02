В українців є можливість відмовитися від gостачальника, тарифи якого будуть занадто високими.

З листопада в Україні постачальники газу піднімають тарифи на газ для населення.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Як йдеться в сюжеті, в різних регіонах ціни на газ варіюються від 6 до майже 9 гривень за куб.

Як попереджають експерти, це подорожчання може бути не останнім.

На сьогодні населенню газ постачають близько 50 компаній, більшість з яких вже оголосили про підвищення тарифів.

Як заявив директор ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Україна" Максим Рабінович, підвищення тарифів - це виключно сезонне явище.

"Ціна на світових європейських хабах в опалювальний сезон зростає, це абсолютно нормальна практика", - зазначив Рабінович.

Як йдеться в сюжеті, в українців є можливість відмовитися від постачальника, тарифи якого будуть занадто високими. Для цього потрібно написати відповідну заяву і вказати нового бажаного постачальника.

У Мінсоцполітики кажуть, що подорожчання газу не вдарить по одержувачах субсидій. Якщо одержувачі допомоги не збільшували свої доходи та не зафіксовано зростання пенсій або зарплат в їхніх родинах, цієї зими вони будуть платити за газ стільки ж, як і в минулому сезоні.

Ринок газу

З 1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСЗ) держкомпанії "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжать отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні у вересні 2020 року склала 140,54 дол. за тисячу кубометрів, що на 32,5% більше, ніж у серпні 2020 року.

Газопостачальні компанії в рамках конкурентного ринку природного газу запропонували населенню в жовтні купувати газ за ціною від 4,7 до 6,8 грн за куб.м, при цьому мінімальна ціна газу на 7,1% більше, ніж місяцем раніше, а максимальна зменшилася на 2%.

Навесні 2020 року після укладення транзитного контракту між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом" ціни на газ на європейському ринку почали стрімко падати. Влітку ціна досягала 80 дол. за тисячу куб. м, тоді як у січні 2020 року середня ціна імпортного природного газу в Україні становила 175,26 дол. за тис. куб. м.

На початку вересня 2020 року Кабінет міністрів на своєму засіданні в п'ятницю затвердив проект закону, згідно з яким у Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), забирають право встановлювати тарифи на тепло, гарячу воду, водопостачання та водовідведення з передачею цієї функції місцевим радам.

У жовтні 2020 року аналітики прогнозували зростання ціни на газ для українців.

20 жовтня 2020 року голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив про те, що тарифи на газ для населення в Україні зростатимуть.

27 жовтня 2020 року НАК "Нафтогаз України" оголосив про встановлення ціни на газ для населення у листопаді 2020 року на рівні 6,33 грн/куб.м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).

28 жовтня 2020 року Кабмін змінив порядок розрахунку тарифів на тепло.

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Автор: УНІАН