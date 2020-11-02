З листопада в Україні постачальники газу піднімають тарифи на газ для населення.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.
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Як йдеться в сюжеті, в різних регіонах ціни на газ варіюються від 6 до майже 9 гривень за куб.
Як попереджають експерти, це подорожчання може бути не останнім.
На сьогодні населенню газ постачають близько 50 компаній, більшість з яких вже оголосили про підвищення тарифів.
Як заявив директор ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Україна" Максим Рабінович, підвищення тарифів - це виключно сезонне явище.
"Ціна на світових європейських хабах в опалювальний сезон зростає, це абсолютно нормальна практика", - зазначив Рабінович.
Як йдеться в сюжеті, в українців є можливість відмовитися від постачальника, тарифи якого будуть занадто високими. Для цього потрібно написати відповідну заяву і вказати нового бажаного постачальника.
У Мінсоцполітики кажуть, що подорожчання газу не вдарить по одержувачах субсидій. Якщо одержувачі допомоги не збільшували свої доходи та не зафіксовано зростання пенсій або зарплат в їхніх родинах, цієї зими вони будуть платити за газ стільки ж, як і в минулому сезоні.
Ринок газу
- З 1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.
- Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСЗ) держкомпанії "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжать отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною.
- Середня ціна імпортного природного газу в Україні у вересні 2020 року склала 140,54 дол. за тисячу кубометрів, що на 32,5% більше, ніж у серпні 2020 року.
- Газопостачальні компанії в рамках конкурентного ринку природного газу запропонували населенню в жовтні купувати газ за ціною від 4,7 до 6,8 грн за куб.м, при цьому мінімальна ціна газу на 7,1% більше, ніж місяцем раніше, а максимальна зменшилася на 2%.
- Навесні 2020 року після укладення транзитного контракту між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом" ціни на газ на європейському ринку почали стрімко падати. Влітку ціна досягала 80 дол. за тисячу куб. м, тоді як у січні 2020 року середня ціна імпортного природного газу в Україні становила 175,26 дол. за тис. куб. м.
- На початку вересня 2020 року Кабінет міністрів на своєму засіданні в п'ятницю затвердив проект закону, згідно з яким у Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), забирають право встановлювати тарифи на тепло, гарячу воду, водопостачання та водовідведення з передачею цієї функції місцевим радам.
- У жовтні 2020 року аналітики прогнозували зростання ціни на газ для українців.
- 20 жовтня 2020 року голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив про те, що тарифи на газ для населення в Україні зростатимуть.
- 27 жовтня 2020 року НАК "Нафтогаз України" оголосив про встановлення ціни на газ для населення у листопаді 2020 року на рівні 6,33 грн/куб.м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).
- 28 жовтня 2020 року Кабмін змінив порядок розрахунку тарифів на тепло.
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