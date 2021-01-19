Сьогодні набули чинності обмежувальні заходи США стосовно російського корабля "Фортуна", який прокладає труби у Балтійському морі в рамках будівництва газопроводу “Північний потік-2”, та компанії-власника судна.

Міністерство закордонних справ України привітало рішення Сполучених Штатів Америки про запровадження нових санкцій, що ускладнять добудову газопроводу “Північний потік-2”.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України у Twitter.

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“Україна вітає новий крок США на протидію Північному потоку 2. Санкції проти KVT-RUS і судна Fortuna ще більше ускладнять його добудову. Ми і надалі тісно співпрацюватимемо з нашими стратегічними партнерами США задля захисту енергетичної незалежності України та Європи загалом”, - наголосили в МЗС.

Як повідомляє Reuters, Сполучені Штати поінформували Німеччину, що планують запровадити санкції стосовно російського корабля "Фортуна", який прокладає труби у Балтійському морі в рамках будівництва газопроводу “Північний потік-2” з Росії до ФРН.

Німецьке бізнес-видання Handelsblatt повідомило, що санкції США набувають чинності сьогодні в рамках закону «Акт про протидію cупротивникам Америки шляхом запровадження санкцій» (CAATSA). Санкції запроваджуються не лише проти судна "Фортуна", а і його російського власника - KVT-RUS.

"Північний потік-2": будівництво і санкції

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90%.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1". Але через санкції США, передбачені законом про американський оборонний бюджет на 2020 рік, компанії, що займаються будівництвом газопроводу, не змогли його добудувати. Після цього «Газпром» вирішив добудувати газопровід власними силами.

З 1 січня 2021 року набули чинності ще одні американські санкції, які фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації трубопроводу. Їм надано 30 днів на те, щоб залишити проект, інакше їм загрожують санкції.

У зв’язку з цим 2 січня норвезька компанія Det Norske Veritas (DNV) GL, яка мала сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після закінчення його будівництва, відмовилася надавати цю послугу.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

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Автор: Віталій Саєнко