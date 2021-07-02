Вартість природного газу в Україні зростає з червня 2020 року.

Середньозважена ціна природний газ на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

Про це свідчать дані "Української енергетичної біржі".

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Згідно з даними біржі, середньозважена вартість природного газу в Україні зростає з червня 2020 року, коли була зафіксована рекордно низька вартість – 3,69 тис.грн за тис. кубометрів.

До цього ціновий рекорд був досягнутий в жовтні 2018 року - 12,4 тис.грн за тис. кубометрів.

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі, де вартість газу на хабі TTF в Нідерландах досягла 450 дол. за тис. кубометрів на тлі низьких запасів газу в європейських сховищах і небажання російського «Газпрому» збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Як повідомив генеральний директор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон, "Газпром" в черговий раз проігнорував аукціон на додаткові газотранспортні потужності України.

Це, серед іншого, призводить до зростання цін на газ в Європі та, відповідно, Україні. Ціни на газ в нашій країні корелюються з європейськими хабами, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

"Ціна на газ в Європі перевищила 400 дол. після того, як "Газпром" відмовився від можливості купити додаткові потужності з транзиту через Україну. Навіть з урахуванням зупинок на ремонт в липні "Північного потоку-1" і "Ямала", - сказав Макогон.

"Виникає ряд питань: якщо "Газпром" фізично не може збільшити поставки газу в ЄС через обмежений видобуток, То навіщо тоді будувати "Північний потік-2"? Якщо газ у "Газпрому" є, то чому він зараз не збільшує поставки в ЄС, щоб зняти напругу на ринку і довести свою надійність як постачальника?» ,- додав він.

Попередні показники

За даними Державної митної служби, середня ціна імпортного природного газу в Україні в травні 2021 року зросла на 13,6% у порівнянні з квітнем і склала 291,72 дол. за тисячу кубометрів. З початку року ціна ввезеного газу зросла на 40%.

Раніше російський "Газпром" неодноразово відмовлявся скористатися додатковими потужностями з прокачування газу через Україну на Червень в обсязі 63,7 млн кубометрів на добу.

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Автор: Ігор Орел