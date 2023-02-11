Вночі ворожа армія в черговий раз завдала шкоди енергооб'єктам України, ускладнивши ситуацію з постачанням електроенергії.

Армія РФ внаслідок останніх повітряних атак проти української критичної інфраструктури пошкодила одразу кілька енергооб'єктів, ускладнивши ситуацію зі світлом для українців.

В "Укренерго" відзначили, що в ніч на 11 грудня сталася 17 за рахунком атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах України. Окупанти пошкодили теплоелектростанції та об'єкти магістральних мереж, проте енергетикам вдалося оперативно заживити електроенергією споживачів.

Наразі ситуація з електропостачанням найгірша у Харкові, Одеській, Київській та Хмельницькій областях. Через мережеві обмеження в цих областях можливі аварійні відключення в разі критичного зростання споживання електроенергії.

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Фахівці відзначили, що на цей час відключення вже довелося застосувати щодо харків'ян, а в Одеській області вдалося ввести в роботу частину обладнання. Наразі енергетики продовжують працювати над ремонтом пошкоджених росіянами об'єктів.

Нічна атака росіян по енергооб'єктах України

Нагадаємо, що ввечері 10 лютого росіяни здійснили чергову спробу знищити критичну інфраструктуру України. Всього за період з 18.00 по 23.55 українські військові ліквідували 20 ударних дронів Shahed-136/131, як уточнили вранці 11 лютого військові.

Також вранці стало відомо, що в Дніпропетровській області ворожим БПЛА вдалося пошкодити три енергетичні об'єкти. На них зафіксовані суттєві руйнування.

Напередодні ВСУ також повідомили про знищення щонайменше десяти дронів-камікадзе в небі над Україною у ніч на 10 грудня. Всього росіяни запустили по території України 15 БПЛА.

Раніше в "Укренерго" також зазначили, що Українська енергетична інфраструктура значно постраждала внаслідок масованого ракетного обстрілу 10 лютого.

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