Зокрема, у разі збільшення споживання, можуть бути застосовані аварійні відключення в декількох областях та м. Києві.

На сьогодні в Україні немає дефіциту потужності, ліміти на споживання електроенергії не встановлювались, однак аварійні відключення ще можуть повернути.

"Споживання залишається значним через зниження температури, хоча й меншим, ніж у будній день. Станом на сьогодні, завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад "Укренерго" та введенню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний день, дефіциту потужності немає", - повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ліміти споживання на сьогоднішню добу не доводились. Але, в разі збільшення споживання, можуть бути застосовані аварійні відключення. Зокрема, це стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей та м. Київ, де в міру зростання споживання через мережеві обмеження можливі аварійні відключення.

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В "Укренерго" підкреслили, що зняття лімітів споживання стосується тільки доби 12 лютого. З початком робочого тижня й характерним для нього зростанням споживання, обмеження можуть повернутись.

В компанії додали, що продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Здійснюється імпорт електроенергії. На Одещині також тривають ремонтні роботи.

Стан української енергосистеми

Енергосистема України пережила 14 ракетних атак ворога та 17 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах.

Так, з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

Всього Україна втратила 44% атомної генерації та три-чверті потужностей теплоелектростанцій через регулярні атаки росіян. Прем'єр Денис Шмигаль констатував, що кожна друга підстанція "Укренерго" була атакована за останні чотири місяці.

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