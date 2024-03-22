Ремонтні бригади "Укренерго" повернули в роботу лінію 750 кВ, що була пошкоджена сьогодні внаслідок ракетної атаки росіян.

Енергопостачання Запорізької атомної електростанції відновлено по двох лініям живлення - зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська" знову підключена.

"11:00: Ремонтні бригади "Укренерго" повернули в роботу лінію 750 кВ. ЗАЕС вже заживлена за двома лініями", - повідомили у НЕК "Укренерго".

У енергокомпанії нагадали, що високовольтна лінія 750 кВ, яка була основною лінією живлення ЗАЕС, була виведена з роботи в результаті сьогоднішньої ворожої атаки. Після ударів окупантів енергоживлення ЗАЕС відбувалось лише за резервною лінією 330 кВ, що була відновлена ремонтними бригадами "Укренерго" 14 березня.

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Ракетна атака на енергосистему

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники завдали масованих комбінованих атак по Україні цієї ночі. Близько 7-ї ранку в Енергоатомі заявили, що Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту, оскільки під час ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Найбільша у Європі атомна електростанція залишилась зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна". Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила 8 повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їх відмови є загроза розвитку ядерної та радіаційної аварії.

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