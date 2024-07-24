У деяких регіонах 24 липня частково скасували вимкнення електроенергії.

Станом на 24 липня після планового ремонту, який завершили раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії. Про це в Telegram повідомила пресслужба Міненерго.

У відомстві зазначили, що у західних та частково південних регіонах обмеження електропостачання заплановані на період з 18:00 до 24:00. У всіх інших регіонах обмеження діють з 0:00 до 24:00. Про зміни в графіках можна дізнатись на офіційних ресурсах обленерго в регіонах.

В Укренерго уточнили, що з 09:30 до 16:00 скасовані відключення у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій, Хмельницькій областях.

Відео дня

З 8:20 до 18:00 відключення скасовані у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Імпорт планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Експорт не відбувається і не передбачається.

Ситуація в енергосистемі

17 липня "Енергоатом" повідомляв, що підключив черговий енергоблок-тисячник до енергомережі після планового ремонту. На об’єкті проводили перевантаження ядерного палива і плановий ремонт обладнання.

Міністр енергетики Герман Галущенко 19 липня заявив, що ситуація в енергосистемі України поліпшиться вже найближчим часом. Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.

Вас також можуть зацікавити новини: