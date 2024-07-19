Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.

Ситуація в енергосистемі України поліпшиться вже найближчим часом. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую", – зазначив глава Міненерго.

За його словами, це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. Ремонтна кампанія проводиться таким чином, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. І відповідно під це всі строки адаптовані.

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"Сьогодні, з урахуванням тієї складної ситуації, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити терміни там, де це можливо, основне – без загрози для ядерної та радіаційної безпеки", – наголосив Галущенко.

Він додав, що спеціалісти "Енергоатому" роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки.

Ситуація в енергосистемі

НАЕК "Енергоатом" 17 липня повідомив, що на виконання завдання Міністерства енергетики підключив черговий енергоблок-тисячник до енергомережі після планового ремонту.

Водночас у населених пунктах, що знаходяться у 20-кілометровій зоні біля кордону з РФ та Республікою Білорусь, не вимикатимуть світло. Окрім цього, обмеження не будуть запроваджувати на територіях, розташованих поблизу лінії фронту.

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