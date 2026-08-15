Портрет Трампа з’явиться на доларових монетах, і їх продаватимуть дорожче за номінал

Також планується випуск 24-каратної золотої монети із зображенням президента.

Пам'ятні монети номіналом 1 долар із зображенням президента США Дональда Трампа надійдуть у продаж з 2 вересня, при чому за ціною, значно вищою за номінал.

Про це пише The Independent. "Ці спеціальні обігові доларові монети поєднують повсякденні американські монети з унікальним ювілейним дизайном, який призначений стати видатним доповненням до сучасних колекцій", – йдеться на сайті Монетного двору США.

Монети, викарбувані у Філадельфії, мають портрет Трампа на лицьовому боці, а також написи "In God We Trust" ("Ми віримо в Бога"), "Liberty" ("Свобода") та "1776-2026". На зворотному боці знаходиться президентська печатка із зображенням орла, який тримає зв'язку стріл та оливкову гілку.

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Вони продаватимуться рулонами по 25 монет за ціною 61 долар, або 2,44 долара за монету. Монетний двір також пропонуватиме мішки зі 100 монетами за ціною 154,50 долара, що доведе ціну за монету до 1,55 долара.

Хоча ці монети ще не були випущені в обіг, вони залишаються законним платіжним засобом.

Також планується випуск 24-каратної золотої монети із зображенням президента. Однак Монетний двір не оголосив ціну чи дату випуску цієї монети.

У юридичному документі, отриманому Newsweek у травні, представник Монетного двору заявив, що буде випущено лише 47 золотих монет, кожна з яких міститиме золота приблизно на 90 000 доларів.

План адміністрації розмістити портрет президента на валюті США, вперше представлений у жовтні, привернув увагу щодо його законності. Адже у Кодексі США сказано, що "на валюті та цінних паперах Сполучених Штатів може бути зображено лише портрет померлої особи".

Але закон про редизайн колекційних монет, що перебувають в обігу, який Трамп підписав у 2021 році, забороняє зображення живих людей лише "на реверсі будь-якої монети" в пам'ятній серії.

Жоден чинний президент не з'являвся на пам'ятній монеті з 1926 року, коли тодішній президент Келвін Кулідж був зображений на півдоларовій монеті, присвяченій 125-й річниці незалежності США.

Демократи здебільшого виступали проти зусиль адміністрації Трампа та внесли законопроєкт, спрямований на їх блокування, але це виявилося безуспішним.

"Хоча монархи зображують свої обличчя на монетах, Америка ніколи не мала і ніколи не матиме короля", – заявила сенаторка від штату Невада Кетрін Кортес Масто у грудні.

Однак адміністрація стверджує, що монети є доречними для святкування 250-ї річниці незалежності – і що вони підпадають під дію закону.

"У міру наближення 250-ї річниці від дня заснування нашої країни ми радіємо можливості підготувати монети, які відображатимуть незмінний дух нашої країни та демократії. І навряд чи є профіль, який був би більш символічним для лицьового боку таких монет, ніж профіль чинного президента Дональда Дж. Трампа", – заявив у березні скарбник США Брендон Біч.

Монети з Трампом – останні новини

На початку жовтня 2025 року стало відомо, що в США можуть з’явитися пам’ятні монети із зображенням нинішнього президента Дональда Трампа.

Це супроводжувалося скандалом, адже американське законодавство забороняє зображати живих президентів на монетах: портрет можна розміщувати лише через два роки після смерті людини. Крім того, спеціальний закон про редизайн ювілейних монет прямо забороняє використання портретів будь-яких людей на реверсі.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що під час святкування 150-річчя незалежності було випущено монету із зображенням тодішнього президента Келвіна Куліджа, тож розміщувати зображення живих людей на монетах можна.

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