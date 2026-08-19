За ними полюють колекціонери: рідкісні українські монети можуть коштувати мільйони

Вага деяких монет із дорогоцінних металів може сягати 1 кілограма.

Серед пам’ятних монет, випущених Національним банком України, є рідкісні екземпляри, зокрема монети з дорогоцінних металів вагою до 1 кг. Вартість деяких із них сьогодні сягає мільйонів гривень, ідеться у репортажі порталу "Мінфін" із музею НБУ.

Один з найцінніших експонатів - золота монета, присвячена проведенню в Україні масштабної спортивної події – чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Її вага становить 500 г чистого золота, а орієнтовна вартість, за словами фінансового аналітика Олексія Козирєва, оцінюється у 6–7 млн грн.

У музеї також представлені інші великі монети з дорогоцінних металів. Їхня вага може становити 500 г або 1 кг. Так, цінним екземпляром є інвестиційна срібна монета "До 30-річчя незалежності України", яка важить 500 грамів і має локальну позолоту. Нині її вартість, за словами Козирєва, перевищує 400 тис. грн.

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Окремі монети мають інкрустації дорогоцінним камінням. Наприклад, пам’ятна срібна монета "Міжнародний рік астрономії" має вагу 1 кг та інкрустована топазом 0,2 карата.

Серед рідкісних монет також називають "25 років незалежності України", яка містить дві унції золота. Вона має невеликий тираж і майже одразу після випуску розійшлася серед колекціонерів.

"Вона цікава з кількох причин. По-перше, має дуже маленький тираж. По-друге, монети фактично одразу розійшлися серед нумізматів. Тому такі екземпляри можна буквально порахувати на пальцях – настільки рідко вони з'являлися на ринку", - сказав аналітик.

До рідкісних експонатів належить і золота монета номіналом 1 гривня 2010 року. Вона відтворює дизайн обігової гривні із зображенням князя Володимира Великого, але виготовлена із золота.

У музеї зберігається також одна з найрідкісніших монет серії "Оранта" – золота монета номіналом 500 гривень. За словами представників музею, саме такі великі золоті та срібні монети є одними з найцінніших експонатів української нумізматики.

Пам’ятні монети в Україні – останні новини

У липні Національний банк ввів у обіг нову пам’ятну монету "Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby", що розповідає про легендарний надводний безпілотний комплекс Sea Baby, розроблений фахівцями Служби безпеки України для виконання бойових завдань у Чорному морі.

НБУ ухвалив рішення у 2026 році випустити пам’ятну монету, присвячену Святому Папі Римському Іоанну Павлу II та 25-річчю його історичного Апостольського візиту до України.

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