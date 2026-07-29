Нацбанк представив нову пам’ятну монету: чому присвячена та коли можна придбати (фото)

Монета має номінал 5 гривень.

Національний банк вводить в обіг нову пам’ятну монету "Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby", що розповідає про легендарний надводний безпілотний комплекс Sea Baby, розроблений фахівцями Служби безпеки України для виконання бойових завдань у Чорному морі.

Як повідомила пресслужба регулятора, нова пам’ятна монета продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам.

"Перші зразки Sea Baby з’явилися в 2022 році і відтоді він став одним із найвідоміших прикладів українських інновацій у сфері безпілотних технологій. Саме Sea Baby влаштував незабутню "бавовнуˮ на Кримському мосту та завдав ушкоджень низці російських військових кораблів Чорноморського флоту", - ідеться в повідомленні.

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Монета має номінал 5 гривень. На її аверсі зображено стилізований тризуб, який композиційно продовжується зображенням морського дрона Sea Baby в русі.

На реверсі – морський дрон Sea Baby, що розсікає хвилі Чорного моря. У верхній частині розміщено логотип Служби безпеки України, яка розробила безпілотник; нижче – напис SEA BABY. Літера Y стилізована під жест "Victory", що означає перемогу.

Запланований тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Пам’ятна монета "Українська бавовна. Морський дрон "Sea Baby"" введена в обіг 29 липня 2026 року. Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться з 30 липня.

Пам’ятні монети України – останні новини

28 липня Нацбанк презентував обігову пам’ятну монету "Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні". Поступово в готівковий обіг введуть 2 мільйони штук таких монет.

Раніше УНІАН писав, які пам’ятні монети стають популярними серед колекціонерів та одразу після випуску стрімко дорожчають, збагачуючи своїх власників.

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