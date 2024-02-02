Документ підтримали 388 парламентаріїв правлячої коаліції.

У п’ятницю, 2 лютого, депутати Бундестагу ухвалили в другому та відразу в третьому читанні державний бюджет Німеччини на 2024 рік. Документ підтримали 388 парламентаріїв правлячої коаліції, проти проголосували 279 депутатів, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що цього року уряд ФРН може витратити 476,81 млрд євро. Чисті запозичення мають становити 39,03 млрд євро.

Зокрема, на військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро.

Відео дня

Поки законодавці голосували, члени Бундесрату (представництва 16 федеральних земель) чекали, щоби схвалити основний фінансовий документ держави. Вони, як очікується, швидко затвердять рішення.

Українсько-німецькі відносини

Раніше УНІАН писав, що в Німеччині йдуть дискусії щодо затвердження бюджету на 2024 рік, зокрема щодо видатків. Так, парламент планує скоротити соціальні витрати. Передбачено поліпшення інтеграції на ринок праці біженців, особливо з України, через програму Jobturbo, щоб зменшити витрати на 500 мільйонів євро.

В кінці січня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої ввійшли, зокрема, бронетехніка та протимінні засоби, боєприпаси та пайки для харчування військових. Про це повідомляється на офіційному сайті федерального уряду Німеччини.

Вас також можуть зацікавити новини: