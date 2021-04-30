Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банках України станом на 1 квітня 2021 року знизилася до 39,9% проти 41% на початку року, повідомила прес-служба Національного банку України.
Зазначається, що частка NPL у державних банках скоротилася за квартал з 57,4% до 56,4%.
«Нагадаємо, що масштабну роботу з очищення портфелів банки почали у 2020 році, загалом списавши за рік 30,6 млрд у національній валюті і 3,1 млрд у доларовому еквіваленті в інвалюті зарезервованої заборгованості», - сказано в повідомленні.
У НБУ повідомили, що банки з іноземним капіталом за перший квартал також поліпшили свій результат: частка NPL скоротилася з 27,9% до 27,3%. При цьому кращу динаміку показали банки з іноземним капіталом без банків РФ - скорочення частки NPL з 13,3% до 11,5%.
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Банки з українським капіталом за I квартал скоротили частку непрацюючих кредитів з 14,6% до 13,2%.
«Наша мета залишається незмінною - скоротити частку NPL у кредитному портфелі сектору нижче за 20% до 2025 року», - наголосили в Нацбанку.
Як повідомляв УНІАН, у 2020 році частка непрацюючих кредитів у банках (NPL) знизилася на 7,4 процентного пункта до 41% з 48,4%.
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