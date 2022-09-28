Ризики для прогнозів надзвичайно високі в залежності від тривалості та інтенсивності війни.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив свій прогноз зростання економіки України у 2023 році з 25% до 8%.

Про це йдеться у звіті "Регіональні економічні перспективи".

"Прогноз банку про те, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротиться на 30 відсотків цього року... не змінився порівняно з попереднім прогнозом у травні. На 2023 рік ЄБРР знизив свій прогноз відновлення економіки до 8% з більш надійних 25%, передбачених у травні, коли очікувалося, що значні роботи з відновлення вже триватимуть", - сказано в повідомленні.

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Знижений прогноз є ознакою того, наскільки невизначеність щодо майбутнього тисне на економічні перспективи України, відзначили в ЄБРР.

"Хоча бойові дії в останні місяці стали більш концентрованими, охоплюючи територію, яка генерує лише близько 20% ВВП, спустошення людського капіталу, інфраструктури та виробничих потужностей було величезним", - йдеться в повідомленні.

За даними ЄБРР, приблизно 15% довоєнного населення залишили країну станом на середину серпня, а ще 15% були внутрішньо переміщеними особами. Економічна діяльність була серйозно порушена, навіть у регіонах, де не було бойових дій, через вузькі місця в постачанні, матеріально-технічні проблеми, фінансові труднощі та відсутність відповідної робочої сили.

Зазначається, що блокада Росією портів, перешкоджання експорту сільськогосподарської продукції та спустошення багатьох металургійних підприємств на сході країни знищили дві основні експортні статті країни, які генерували майже половину всіх довоєнних експортних доходів.

У ЄБРР відзначили високу залежність країни від грошового фінансування бюджетного дефіциту на тлі значного дефіциту зовнішнього фінансування, що призвело до виснаження іноземних резервів на 20% станом на липень 2022 року, що спонукало центральний банк підвищити облікову ставку з 10% до 25% в червні та здійснити одноразову 20-процентну девальвацію валюти в липні.

Відзначається, що відтоді ситуація почала поліпшуватися, частково через більший приплив зовнішнього фінансування в серпні та вересні. В результаті до кінця серпня валютні резерви відшкодували половину своїх втрат.

Недавнє відновлення експорту зерна з деяких портів і очікування достатнього зовнішнього фінансування можуть стати позитивними факторами для економічної активності протягом решти 2022 року.

"Однак ризики для прогнозів надзвичайно високі в залежності від тривалості та інтенсивності війни", - зазначили в ЄБРР.

Війна в Україні та ВВП:

27 квітня 2022 року прем'єр Шмигаль озвучив прогноз з приводу ВВП України.

У березні 2022 року аналітики ЄБРР прогнозували скорочення економіки України на 20%.

10 травня 2022 року ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України в 2022 році. У ЄБРР прогнозували, що економіка України може скоротитися на 30%, економіка РФ на тлі міжнародних санкцій – на 10%.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України в другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року.

За даними Національного банку, Економіка України скоротиться на третину в 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

Проект державного бюджету на 2023 рік передбачає зростання реального ВВП на 4,6%.

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