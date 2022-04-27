За перші шість тижнів війни загальний збиток економіки України перевищив 500 мільярдів доларів.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2022 році може впасти на 30-50%.

Про це у колонці для видання The Economist заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"За перші шість тижнів війни загальний збиток економіки України перевищив 500 мільярдів доларів. За підрахунками уряду, ця цифра в довгостроковій перспективі може зрости до 1 трлн доларів, або у п’ять разів більше торішнього ВВП. Тільки у 2022 році ВВП може впасти на 30-50%. Десятки тисяч українців були вбиті, а мільйони змушені були переїхати на захід України чи за кордон", - написав він.

Також голова уряду нагадав, що всі вітчизняні морські порти заблоковано, а саме через них Україна експортувала понад 70% всіх своїх товарів.

"Два найбільших наших металургійних підприємства - Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та "Азовсталь" у Маріуполі - зруйновані. По всій країні було пошкоджено або знищено понад 7 тисяч житлових будинків", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд прогнозує скорочення української економіки на 35% у 2022 році. Там наголосили, що навіть якщо війна скоро закінчиться, загибель людей, знищення фізичного капіталу та втеча громадян будуть серйозно перешкоджати економічній діяльності на довгі роки.

Також у фонді зазначили, що економічна шкода від війни значно уповільнить глобальне зростання ВВП у 2022 році. За прогнозами МВФ, зростання ВВП у світі сповільниться з приблизно 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 та 2023 роках.

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