Така сама тенденція спостерігається й на заході країни.

Ціни на оренду житла в Україні поступово повертаються до довоєнного рівня.

Про це президент Асоціації спеціалістів нерухомості України Юрій Піта повідомив під час інформаційного телемарафону.

"Ситуація з орендою в Україні в цілому налагоджується, тому що панічні настрої відійшли на задній план, тому ціни поступово повертаються до рівня довоєнних", - сказав він.

За словами Піти, у столиці ціни на оренду квартир впали на 40-50%.

"Це пов'язано з тим, що дуже багато пропозицій, попит ще не достатньо активний, хоча ми спостерігаємо, що повертається до достатньо активного рівня. Західні регіони також повертаються до довоєнного рівня, достатньо велика кількість пропозицій з'явилася, дефіциту немає", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, через бойові дії та вимушений переїзд до відносно безпечних регіонів українці в 1,5 рази частіше шукають орендоване житло.

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