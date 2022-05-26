Найактивніше зараз реагують на пропозиції про подобову оренду житла на Закарпатті, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Попит українців на подобову оренду житла у квітні зріс на 52% у порівнянні з минулим роком.

Про це УНІАН повідомила аналітична служба OLX Нерухомість.

"У березні на olx зафіксували рекордний попит на подобову оренду житла — понад 1 млн відгуків на опубліковані оголошення, а це в 15 разів більше, ніж торік. Упродовж квітня інтерес до короткострокової оренди стабілізувався до показників мирного часу, однак у порівнянні з минулим роком активність зросла на 52%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найактивніше зараз реагують на пропозиції про подобову оренду житла на Закарпатті, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. У цих регіонах найбільша кількість відгуків на одне оголошення.

Якщо аналізувати за типами житла, то квартири подобово, погодинно активно шукають у Закарпатській, Кіровоградській та Черкаській областях. Короткострокова оренда будинків цікавить пошукачів найбільше у Кіровоградській, Вінницькій та Волинській областях. Готелі та бази відпочинку мають високий рівень попиту на Черкащині, Житомирщині та Дніпропетровщині, а хостели та ліжко-місця українці активно шукають у Вінницькій та Полтавській областях.

"У порівнянні з усіма великими містами, в Києві найнижча середня вартість ночівлі в однокімнатці — всього 578 гривень на добу. В Черкасах доведеться віддати близько 600 гривень за ніч, а найдорожче — в Ужгороді. Тут оренда доби в однокімнатній квартирі обійдеться в середньому в 850 гривень", - зазначили в OLX.

Що стосується подобової оренди будинків, то винайняти помешкання в Кропивницькому коштуватиме близько 725 гривень на добу, а середня вартість ночівлі на Волині коливатиметься від 925 гривень у Шацьку та до 1 436 гривень у Світязі. У курортних містечках Карпат середні ціни на будинки також знаходяться в діапазоні від однієї до двох тисяч гривень на добу.

Ночівля в хостелі традиційно буде найбюджетнішою. Так, наприклад, найнижчі ціни пропонують у Полтаві — в середньому - 150 гривень за ніч. На 50 гривень дорожче у Вінниці. На такий же тариф можна розраховувати й в Ужгороді. А от в інших західних регіонах (до прикладу, в Івано-Франківську та Львові) за ніч у хостелі візьмуть у межах 350 гривень.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 18 травня ціни на довгострокову оренду житла у Києві знизились, а в західних областях України навпаки зросли. Зазначається, що 88% орендодавців здають в довгострокову оренду свої квартири. Для 85% власників це основний чи додатковий вид заробітку.

Вас також можуть зацікавити новини: