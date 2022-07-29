Збільшення цін нерівномірно розподілене за регіонами.

До кінця 2022 року вартість необроблених продуктів в Україні зросте маже на 50%. У подальшому продовольча інфляція суттєво загальмується.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за липень 2022 року.

Унаслідок шоків пропозиції, пов’язаних із війною, продовольча інфляція буде високою до кінця року. Надходження на ринок нового врожаю не матиме суттєвого загального дезінфляційного ефекту через проблеми з логістикою та ефекти перенесення більших виробничих та інших затрат бізнесу, у тому числі на паливо.

За даними НБУ, у 2022 році стрімко дорожчали фрукти та овочі через брак пропозиції ранньої продукції з тимчасово окупованих південних регіонів України. Відчутніше дорожчали крупи, зокрема гречка і рис, через вичерпання запасів та скорочення можливостей імпорту. Пришвидшилося й зростання вартості солі насамперед через руйнування основного видобувного підприємства. Швидшими темпами зростали ціни на молочні та рибні продукти, а також на безалкогольні напої.

Обмежена пропозиція з огляду на труднощі з постачанням окремих товарів, фізичне знищення складів, зростання собівартості, висока світова інфляція призвели до стрімкого пришвидшення зростання цін на непродовольчі товари та послуги. Насамперед дорожчали товари для дому (посуд, меблі та побутова техніка), товари особистого догляду, електроніка та автомобілі.

Збільшення цін нерівномірно розподілене за регіонами. Так, значно зросли ціни на тимчасово окупованих територіях, у деокупованих регіонах, а також у прифронтових зонах.

Водночас проблеми з експортом і зберіганням врожаю призвели до різкого зменшення закупівельних цін на зернові та олійні. У результаті стрімко сповільнилися темпи подорожчання олії. Надлишок агросировини зумовив подешевшання кормів, що разом зі скороченням ринків збуту та внутрішнього попиту стримувало зростання цін на продукцію тваринництва. Так, сповільнилося подорожчання яловичини та курятини, а вартість яєць залишилася на рівні минулого року.

Раніше стало відомо, що до кінця 2022 року інфляція прискорюватиметься та сягне 31%, її повернення до цілі 5% передбачається в 2025 році.

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