ВВП України скоротиться на третину.

До кінця 2022 року інфляція прискорюватиметься та сягне 31%, її повернення до цілі 5% передбачається в 2025 році.

Про це свідчить інфляційний звіт Національного банку за липень.

За даними регулятора, війна призвела до порушення ланцюгів постачання, скорочення пропозиції окремих товарів, збільшення витрат бізнесу, фізичного руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, а також тимчасової окупації окремих територій.

Збереження високих цін на енергоносії та рекордні рівні інфляції у країнах-партнерах також значно посилювали ціновий тиск в Україні.

Наступного року очікується уповільнення інфляції завдяки покращенню інфляційних очікувань, налагодженню логістики та поступовому зростанню врожаїв. Додатковий дезінфляційний вплив матиме зниження світової інфляції та жорстка монетарна політика НБУ.

Водночас стримуватиме уповільнення інфляції висока вартість енергоносіїв та потреба у поетапному приведенні енергетичних тарифів для населення до ринкових рівнів. Ураховуючи наслідки війни та значний внесок від підвищення адміністративних цін, інфляція у 2023 році знизиться до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%. Її повернення до цілі 5% передбачається в 2025 році.

"Альтернативний сценарій прогнозу — у разі тривалого збереження ризиків безпеки ризиків економіка у 2023 році зросте лише на 2%, але інфляція знижуватиметься через пригнічений споживчий попит", — зазначив НБУ.

Реальний ВВП скоротиться на третину. У 2023 році за умови зниження ризиків безпеки очікується повернення економіки до зростання завдяки пожвавленню споживчого попиту, налагодженню технологічних і логістичних процесів, поновленню інвестиційної діяльності, зокрема завдяки перспективам євроінтеграції.

Водночас значні втрати виробничого та людського потенціалу стримуватимуть відновлення економіки. У 2023 — 2024 роках ВВП зростатиме темпами приблизно 5 — 6% на рік.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: