Міністр фінансів комунікує з МВФ з приводу проекту держбюджету.

До кінця тижня уряд планує подати у Верховну Раду проект державного бюджету на наступний рік для прийняття його у другому читанні.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

«Від прийняття бюджету також залежить подальша співпраця з МВФ. Але хочу спростувати заяви політичних опонентів, що МВФ з України пішов. Продовжується комунікація. Сьогодні міністр фінансів комунікує з МВФ з приводу проекту бюджету, і до кінця тижня уряд планує його подати до другого читання у Верховну Раду», - сказав Мокан.

Також він додав, що з МВФ потрібно узгодити ще й питання незалежності Національного банку, а також антикорупційних законопроектів.

«Зараз, окрім бюджету, буде гостро стояти питання антикорупційної інфраструктури та незалежності Національного банку. Це фактично три глобальних питання, які треба буде погодити з МВФ, запропонувати алгоритм вирішення цих питань, запропонувати проекти документів і ухвалити бюджет, і виходити на конструктив з приводу отримання траншу», - зауважив Мокан.

Читайте такожУ Кабміні повідомили, коли Україна отримає черговий транш МВФ

Ключові цифри держбюджету-2021

Ключові цифри бюджету на наступний рік виглядають наступним чином:

зростання ВВП + 4,6%;

середній курс-29,1 грн/дол;

доходи держбюджету - майже 1,1 трлн грн;

видатки держбюджету - 1,3 трлн грн;

дефіцит бюджету - 270 млрд грн.

Хронологія подій

14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік.

18 вересня 2020 року Кабмін представив у парламенті проект держбюджету на 2021 рік.

Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тис. поправок.

16 жовтня 2020 року засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету, на якому мали затвердити поправки до проекту державного бюджету на 2021 рік було скасовано.

29 жовтня 2020 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив про те, що розгляд у першому читанні проекту держбюджету-2021 було попередньо заплановано в парламенті на 5 листопада.

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Автор: Дмитро Хилюк