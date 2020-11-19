До кінця тижня уряд планує подати у Верховну Раду проект державного бюджету на наступний рік для прийняття його у другому читанні.
Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.
«Від прийняття бюджету також залежить подальша співпраця з МВФ. Але хочу спростувати заяви політичних опонентів, що МВФ з України пішов. Продовжується комунікація. Сьогодні міністр фінансів комунікує з МВФ з приводу проекту бюджету, і до кінця тижня уряд планує його подати до другого читання у Верховну Раду», - сказав Мокан.
Також він додав, що з МВФ потрібно узгодити ще й питання незалежності Національного банку, а також антикорупційних законопроектів.
«Зараз, окрім бюджету, буде гостро стояти питання антикорупційної інфраструктури та незалежності Національного банку. Це фактично три глобальних питання, які треба буде погодити з МВФ, запропонувати алгоритм вирішення цих питань, запропонувати проекти документів і ухвалити бюджет, і виходити на конструктив з приводу отримання траншу», - зауважив Мокан.
Читайте такожУ Кабміні повідомили, коли Україна отримає черговий транш МВФ
Ключові цифри держбюджету-2021
Ключові цифри бюджету на наступний рік виглядають наступним чином:
зростання ВВП + 4,6%;
середній курс-29,1 грн/дол;
доходи держбюджету - майже 1,1 трлн грн;
видатки держбюджету - 1,3 трлн грн;
дефіцит бюджету - 270 млрд грн.
Хронологія подій
- 14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік.
- 18 вересня 2020 року Кабмін представив у парламенті проект держбюджету на 2021 рік.
- Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тис. поправок.
- 16 жовтня 2020 року засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету, на якому мали затвердити поправки до проекту державного бюджету на 2021 рік було скасовано.
- 29 жовтня 2020 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив про те, що розгляд у першому читанні проекту держбюджету-2021 було попередньо заплановано в парламенті на 5 листопада.
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