Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 28 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,07 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 28 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,07 гривні за один євро, тобто гривня втратила 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,85/44,90 грн/дол., а до євро - 51,05/51,09 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 27 липня зріс на 4 копійки і складав 45,08 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,58 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 1 копійку і становив 51,39 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,74 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,99 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,39 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

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