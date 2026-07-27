Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 28 липня

Національний банк України встановив на вівторок, 28 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,07 гривні за один євро, тобто гривня втратила 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,85/44,90 грн/дол., а до євро - 51,05/51,09 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 27 липня зріс на 4 копійки і складав 45,08 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,58 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 1 копійку і становив 51,39 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,74 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,99 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,39 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти. 

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