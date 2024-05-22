Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,00 грн, євро – 43,67 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 22 травня, зріс на 5 копійок – до 40,05 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 43,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,45 грн, євро – за курсом 42,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і становить 40,00 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав одразу на 38 копійок – до 43,67 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 7 копійок і складає 40,10 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,00 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 43,65 грн/євро (курс продажу – 43,50 грн/євро).

Згідно із прогнозом директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько, курс долара в Україні поточного тижня до 25 травня коливатиметься в межах діапазону 39,7 - 40,2 грн/дол. Найближчими днями, за словами експертки, можна очікувати помірне зростання вартості долара в безготівковому сегменті у зв'язку із завершенням періоду сплати податків бізнесом.

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