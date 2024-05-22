Продати долар можна в середньому за курсом 39,60 грн, євро – 42,95 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 22 травня, зріс на 10 копійок – до 40,10 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,60 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс також на 10 копійок і складає 43,60 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,95 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 7 копійок і складає 40,10 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,00 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 43,65 грн/євро (курс продажу – 43,50 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 22 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,81 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 43,26 грн/євро, тобто гривня послабилася на 18 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 21 травня, зріс на 5 копійок – до 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові тоді ж також подорожчав на 5 копійок і складав 43,50 грн за євро.

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