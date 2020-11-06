За словами Шмигаля, стратегія буде розроблена із залученням бізнесу, депутатів, громадськості та експертів.

Кабінет Міністрів України представить Національну економічну стратегію України до 2030 року в першому кварталі 2021 року.

Про це під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте такожКабмін приступивдо розробки Національної економічної стратегії України до 2030 року (онлайн)

«У першому кварталі 2021 року вектори ляжуть в основу і буде представлена стратегія економічного розвитку України до 2030 року. Ми будемо робити цю роботу всі разом з широким залученням бізнесу, народних депутатів, громадськості, аналітичних і наукових установ і центрів», - сказав він.

Хронологія подій 20 жовтня 2020 року під час свого щорічного послання про внутрішнє і зовнішнє становище України в залі Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів найближчим часом ма' представити стратегію розвитку України до 2030 року, а також результати аудиту управління економікою. 6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Кабмін приступив до розробки Національної економічної стратегії України до 2030 року.

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Автор: Дмитро Шварц