За словами Зеленського, стратегія має стати не декларацією, а головним планом і дорожньою картою для всіх гілок влади України.

Кабінет міністрів активно розробляє національну економічну стратегію України до 2030 року.

Про це під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року заявив президент Володимир Зеленський.

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"Знаю, що уряд вже почав над цим активно працювати, залучаючи багатьох експертів, представників бізнесу, громадськості, міжнародних аналітиків і вчених. Це дуже важливий документ. Стратегія має стати не декларацією, необов'язковою до виконання, а головним планом і дорожньою картою для всіх гілок влади України. Вона має отримати широке схвалення громадян, перш за все, і бути свого роду економічною Конституцією України", - сказав він.

Результати аудиту

Що стосується результатів аудиту, то президент назвав їх презентацію історичним моментом для кожного українця. За його словами, вперше був зроблений комплексний аналіз стану України, щоб зрозуміти, де саме і які саме помилки були допущені за ці роки.

"Помилково говорити, що аудит - це точний діагноз, необхідний для ефективного лікування країни", - заявив Зеленський

"Помилково говорити, що аудит – це точний діагноз, необхідний для ефективного лікування країни. Все це - негативне мислення, від якого ми відмовляємося. Україна не хвора. Весь цей час Україна була просто занадто скромною, соромилася мріяти, мріяти сміливо, мріяти амбітно, була нерішучою, щоб крім найбільшої країни Європи стати ще й найуспішнішою країною. Аудит - це аналіз наших комплексів, які лякали та сковували наш рух вперед. Всі вони мають піти в минуле", - сказав Зеленський.

"Аудит-це аналіз наших комплексів, які лякали і сковували наш рух вперед. Всі вони мають піти в минуле", - зазначив Зеленський

Хронологія подій

20 жовтня 2020 року під час свого щорічного послання про внутрішнє і зовнішнє становище України в залі Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів найближчим часом має представити стратегію розвитку України до 2030 року, а також результати аудиту управління економікою.

Станом на 5 листопада 2020 року аудит Державного агентства резерву України, проведений Держаудитслужбою, підтвердив мільйонні збитки, розкрадання тисяч тонн запасів, наявність на складах простроченої продукції на сотні мільйонів доларів і фінансові махінації.

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Автор: Дмитро Шварц