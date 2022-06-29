Зокрема, йдеться про кредит у розмірі 200 мільйонів канадських доларів.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про додаткову фінансову допомогу для України.

Про це йдеться у заяві на сайті канадського прем'єра.

Зокрема, спираючись на тісну співпрацю партнерів з "Великої сімки" в останні місяці для підтримки України, Трюдо оголосив про виділення 151.7 мільйонів канадських доларів на нову гуманітарну допомогу, допомогу в галузі розвитку і підтримку миру та безпеки для України.

Зазначена сума включає 75 млн на гуманітарну допомогу, аби допомогти з отриманням продовольства, невідкладної грошової допомоги, захисту, притулку і медичних послуг для українців; 52 млн на допомогу у сільськогосподарському секторі, у тому числі на покращення безпеки продовольства шляхом вирішенням проблем із зерновими сховищами; 15 млн буде спрямовано на зусилля з розмінування і 9.7 млн - на сприяння притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини.

Окремо Трюдо оголосив виділення кредиту для України на суму 200 млн канадських доларів через Міжнародний валютний фонд, аби допомогти Україні задовольнити нагальні потреби у ліквідних коштах.

Додатково, він оголосив про виділення ще 73 млн на гуманітарну допомогу, щодо якої Канада взяла зобов'язання 9 квітня 2022 року. Тепер ці кошти були виділені для реагування на кризу в Україні і у сусідніх країнах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Канада вводить додаткові санкції проти Росії та посилює тиск на агресора.

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