Країна посилює тиск на агресора.

Канада введе додаткові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, повідомляє його прес-служба.

Нові санкції вводять проти:

шести фізичних та 46 юридичних осіб, пов'язаних з російським оборонним сектором;

15 українців, які підтримують російську окупацію України;

13 державних і оборонних осіб, а також двох організації в Білорусі.

Прем'єр також оголосив про намір Канади ввести санкції проти пропагандистських агентів і організацій, контрольованих високопоставленими російськими чиновниками.

Також Канада прийме негайні заходи для заборони експорту деяких передових технологій, які могли б поліпшити внутрішній виробничий потенціал Росії, включаючи квантові комп'ютери і передове виробниче обладнання, супутні компоненти, матеріали, програмне забезпечення і технології.

Країна заборонила експорт до Білорусі передових технологій і товарів, які можуть бути використані для виробництва зброї, а також імпорт і експорт широкого спектру предметів розкоші між Канадою і Білоруссю.

Також, за погодженням з США, Великобританією і Японією, прем'єр-міністр оголосив про намір Канади ввести заборону на імпорт певних золотих виробів з Росії, ще більше ізолювавши її від міжнародного ринку.

"Канада непохитна в переконанні, що українці заслуговують на те, щоб жити в мирі. Володимир Путін і його режим заподіяли невимовний біль і страждання в Україні і в усьому світі. Разом з нашими колегами з G7 Канада посилює наш постійний і скоординований тиск, щоб покласти край війні, яку вибрав Володимир Путін", - зазначив Трюдо.

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