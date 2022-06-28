Канада введе додаткові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.
Про це оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, повідомляє його прес-служба.
Нові санкції вводять проти:
- шести фізичних та 46 юридичних осіб, пов'язаних з російським оборонним сектором;
- 15 українців, які підтримують російську окупацію України;
- 13 державних і оборонних осіб, а також двох організації в Білорусі.
Прем'єр також оголосив про намір Канади ввести санкції проти пропагандистських агентів і організацій, контрольованих високопоставленими російськими чиновниками.
Також Канада прийме негайні заходи для заборони експорту деяких передових технологій, які могли б поліпшити внутрішній виробничий потенціал Росії, включаючи квантові комп'ютери і передове виробниче обладнання, супутні компоненти, матеріали, програмне забезпечення і технології.
Країна заборонила експорт до Білорусі передових технологій і товарів, які можуть бути використані для виробництва зброї, а також імпорт і експорт широкого спектру предметів розкоші між Канадою і Білоруссю.
Також, за погодженням з США, Великобританією і Японією, прем'єр-міністр оголосив про намір Канади ввести заборону на імпорт певних золотих виробів з Росії, ще більше ізолювавши її від міжнародного ринку.
"Канада непохитна в переконанні, що українці заслуговують на те, щоб жити в мирі. Володимир Путін і його режим заподіяли невимовний біль і страждання в Україні і в усьому світі. Разом з нашими колегами з G7 Канада посилює наш постійний і скоординований тиск, щоб покласти край війні, яку вибрав Володимир Путін", - зазначив Трюдо.
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