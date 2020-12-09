Перемовини для визначення позицій депутатів щодо голосування за проект держбюджету ще тривають

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що парламент розглядатиме проект закону про державний бюджет України на 2021 рік 15 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Відповідаючи на запитання, коли планується ухвалення закону про держбюджет, спікер відповів: "Ми будемо це робити у вівторок. Я сподіваюся, що комітет встигне... підготувати цей важливий для держави документ. І наступного тижня, у вівторок, ми зможемо почати його розглядати. Я сподіваюся, що спокійно його приймемо, і не будемо робити так званих новорічних бюджетних ночей".

На уточнення, чи є порозуміння між народними депутатами, чи вистачить голосів за ухвалення, Разумков сказав, що перемовини для визначення позицій ще тривають.

Також Разумков нагадав, що станом на сьогодні "не планується створення ковідного фонду". "Але передбачаються кошти в кожній з галузей для ліквідації або боротьби з коронавірусом", - додав він.

Крім того, на питання, чи можуть в проекті держбюджету на 2021 рік передбачити більше коштів на медицину, ніж про це йшлося раніше, голова ВР сказав: "Я не думаю, що глобально щось може змінитися". Так само, на його думку, "глобально" не зміниться фінансування освіти.

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Автор: Тетяна Поляковська