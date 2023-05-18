Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,25 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 18 травня, зміцнився на 5 копійок – до 37,65 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і складає 41,20 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,25 грн за дол., євро - 40,50 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня коливатиметься у межах 37,4 - 37,9 грн/дол.

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За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, готівковий курс долара в Україні в період з 15 по 19 травня в більшості банків буде у межах коридору купівлі та продажу від 37,10 до 38,15 грн/дол. А в обмінниках фінансових компаній цей коридор складе від 37,25 до 37,95 грн/дол.

Як йдеться у фінансовому тижневику інвестиційної групи ICU, станом на 16 травня в системно важливих банках курс гривні послабшав на декілька копійок до 37,3-37,9 грн/дол.

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