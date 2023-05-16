Збільшення попиту на валюту на готівковому ринку не створило надмірних коливань чи значного ослаблення курсу.

За минулий тиждень готівковий курс гривні послабшав усього на декілька копійок через погіршення збалансованості готівкового сегменту валютного ринку.

Як йдеться у фінансовому тижневику інвестиційної групи ICU, за підсумками тижня у середньому в системно важливих банках курс гривні послабшав на декілька копійок до 37,3-37,9 грн/дол. зі звуженням спреду між курсами купівлі-продажу ще на 2 копійки - до 59 копійок.

"Загалом збалансованість роздрібного ринку покращилася, але за рахунок значного збільшення продажу безготівкової валюти. У безготівковому сегменті за чотири дні минулого тижня домогосподарства продали валюти на 19 млн дол. більше, ніж придбали. Водночас на готівковому ринку зросла купівля валюти", - йдеться у повідомленні.

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На міжбанківському ринку обсяги продажу валюти клієнтами банків (юридичними особами) залишилися приблизно на тому ж рівні, що й у попередній тиждень. Водночас вони збільшили купівлю валюти, тож НБУ довелося збільшити інтервенції з продажу валюти удвічі, до 552 млн дол. за тиждень.

"Збільшення попиту на валюту на готівковому ринку не створило надмірних коливань курсу та його значного ослаблення. Домогосподарства не поспішали купувати безготівкову валюту з розміщенням на депозиті, віддаючи перевагу готівці. Водночас на міжбанківському ринку ситуація погіршилася, але залишалася контрольованою", - зазначили аналітики.

Курс 16 травня

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 16 травня, залишився на рівні попереднього дня - 37,80 грн/дол. Щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і складає 41,30 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,35 грн за дол., євро - 40,65 грн за євро.

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