Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,30 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 17 травня, зміцнився на 10 копійок – до 37,70 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і складає 41,30 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,30 грн за дол., євро - 40,60 грн за євро.

Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, курс долара в Україні до кінця поточного тижня (до 21 травня) коливатиметься у межах 37,4 - 37,9 грн/дол. За її словами, готівковий курс найближчими днями повільно рухатиметься до офіційного, але українці значних змін не відчують.

Відео дня

Аналітики інвестиційної групи ICU заявили, що збільшення попиту на валюту на готівковому ринку не створило надмірних коливань чи значного ослаблення курсу. Як йдеться у фінансовому тижневику інвестиційної групи ICU, станом на 16 травня у середньому в системно важливих банках курс гривні послабшав на декілька копійок до 37,3-37,9 грн/дол. зі звуженням спреду між курсами купівлі-продажу ще на 2 копійки - до 59 копійок.

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