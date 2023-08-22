Продати долар можна в середньому за курсом 37,50 грн, євро – 41,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 22 серпня, послабшав на 5 копійок - до 38,30 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні послабшав на 10 копійок – до 41,90 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,55 грн за долар. Продати євро можна на 8 копійок дорожче, аніж попереднього дня, - 41,08 грн за євро.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" 21 серпня подорожчав на 25 копійок - до 38,05 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові подорожчав на 5 копійок – до 41,80 грн за євро.

Відео дня

За словами директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анни Золотько, тренд до здорожчання долара з початку серпня підтримало збільшення тривожності у суспільстві через наближення осені та очікування повторення ракетних обстрілів та енергетичної кризи.

"Ці тенденції створюють додатковий попит на валюту з боку приватних імпортерів, що вже зараз починають активувати закупівлю специфічних енергетичних товарів (генераторів, павербанків), реагуючи на зростаючий попит", - зазначила експертка.

Вас також можуть зацікавити новини: